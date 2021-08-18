محافظ الشرقية يهنئ أوائل شهادة الثانوية العامة

هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة؛ لتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

وقدم غراب التهنئة لكل من رحمة عبد الوهاب صلاح المقيدة بمدرسة منيا القمح الثانوية، والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم، بمجموع 402 درجة، وياسمين وليد محمد النجار المقيدة بمدرسة ربيع فلاح التابعة لإدارة ديرب ، والحاصلة على المركز الثالث، شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، وعبد الرحيم عبد العظيم عبد العزيز المقيد بمدرسة الصوفية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية، والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، بمجموع 401 درجة، وحسام محمد النوبي محمد، المقيد بمدرسة أبو حماد الثانوية، والحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بنظام الدمج، بمجموع 397,5 درجة.