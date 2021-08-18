سوريا تعلن مقتل امرأة وإصابة مدنيين جراء قصف تركي على ريف الحسكة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ليل الثلاثاء/الأربعاء أن امرأة قتلت وأصيب عدد من المدنيين بجروح جراء قصف تركي بالقذائف المدفعية والصاروخية على بلدة أبو راسين ومحيطها بريف الحسكة شمالي غربي سورية.

وأفادت الوكالة بأن قصفاً صاروخياً مكثفا بأكثر من 50 قذيفة نفذته قوات تركية و"المجموعات الإرهابية" مساء الثلاثاء على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة منها قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب "باستشهاد امرأة ووقوع إصابات بين السكان ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم".

وأوضحت أن "القصف العنيف بالصواريخ والمدفعية للتجمعات السكانية من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها تسبب أيضا بتهجير عدد من الأسر من قراها وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين على نطاق واسع".