عرض نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" مساء أمس الإثنين بدار الأوبرا المصرية كل من فيلم "هذه ليلتى" للمخرج "يوسف نعمان" و فيلم "مجرم سينما" للمخرج" أحمد السمان" وفيلم "لحم ودم" للمخرج "جورج مجدى".

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقد السينمائي "إسلام احمد على" ومديرة النادى الناقدة السينمائية" شاهندة محمد على" لمناقشة الافلام مع صناعها والجمهور، وبحضور الطفل "عمرو حسام الدين جابر" بطل فيلم " هذة ليلتي".

"هذه ليلتى" هو فيلم مصري قصير إخراج وتأليف يوسف نعمان، واشترك في التأليف أحمد عبد الوارث، بطولة ناهد السباعي وشريف دسوقي والطفل عمرو حسام، إنتاج يوسف نعمان وسالي والي، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

يناقش الفيلم قضية الأطفال الذين يعانون من نوع من القدرات الخاصة، و قد حصل الفيلم على عدة جوائز من بينها الجائزة الذهبية افضل فيلم - مهرجان جنيف للافلام الشرقية ،جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم، المهرجان القومي للسينما المصرية، أفضل فيلم- أفضل مخرج- أفضل ممثلة، مهرجان الأردن الدولي، تنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان السينما الفرنكفورتيه - فرنسا، تنويه خاص لجنة التخكيم، مهرجان مونتريال الدولي - كندا، وتنويه خاص لجنة التحكيم، مهرجان الفيلم الافريقي - بلجيكا.

وعن فيلم "دم ولحم" فهو روائي قصير ويقوم النادي بعرضه ضمن الفعاليات إهداءا لروح بطل الفيلم "أحمد أشرف".