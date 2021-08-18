بنفيكا يغازل مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بثنائية في أيندهوفن

تقدم بنفيكا البرتغالي خطوة لا بأس بها نحو بلوغ مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه أيندهوفن الهولندي اليوم الأربعاء في ذهاب الدور المؤهل لدور المجموعات في البطولة القارية.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز مالمو السويدي 2 / صفر على ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ويونج بويز السويسري على ضيفه فرينكفاروش المجري 3 / 2.

وبادر بنفيكا بالتسجيل عن طريق رافا سيلفا في الدقيقة 11، ثم أضاف الألماني جوليان فيجل الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 42، لكن كودي جاكبو أحرز هدف أيندهوفن الوحيد في الدقيقة 52.

وشهدت المباراة عصبية بالغة، مما دفع حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء ثماني مرات في وجه ثمانية من لاعبي الفريقين، بواقع 6 إنذارات لبنفيكا وإنذارين لأيندهوفن.

وبات يكفي بنفيكا التعادل بأي نتيجة من أجل الصعود لدور المجموعات في البطولة التي توج بها عامي 1961 و1962، فيما يتعين على أيندهوفن الفوز بفارق هدفين على الأقل للاستمرار في المسابقة التي حصل على لقبها عام 1988.

ووضع مالمو قدما في دور المجموعات بفضل فوزه 2 / صفر على ضيفه لودوجوريتس رازجراد .

وأحرز الصربي فيليكو بيرمانشيفيتش الهدف الأول لمالمو في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله النرويجي جو انجي برجيت الهدف الثاني في الدقيقة 61.

من جانبه، اقتنص يونج بويز فوزا مثيرا 3 / 2 من ضيفه فرينكفاروش، لينال أفضلية نسبية مقارنة بمنافسه نحو التأهل لدور المجموعات.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ اللحظات الأولى، حيث جاءت المبادرة من جانب فرينكفاروش، الذي تقدم بهدف لاعبه الإيفواري فرانك بولي في الدقيقة 14، لكن يونج بويز سرعان ما أدرك التعادل عبر ميشاك إيليا، مهاجم الكونغو الديمقراطية، في الدقيقة 16.

وتواصلت الإثارة في اللقاء، حيث اضطر يونج بويز للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيلفان هيفتي في الدقيقة 25، لتسببه في ركلة جزاء للفريق المجري أهدرها ميرتو اوزوني في الدقيقة 27.

ورغم النقص العددي أحرز يونج بويز هدفين عن طريق فنسنت سيرو وأوليسيس جارسيا في الدقيقتين 40 و65 على الترتيب، لكن بولي هز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني لفرينكفاروش في الدقيقة 82.