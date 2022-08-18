تركيا: تصدير أكثر من 600 ألف طن من الحبوب من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه جرى شحن ما إجماليه 622 ألف طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود منذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بهذا الشأن نهاية يوليو.

وأوضحت الوزارة، عبر موقع تويتر، أن 25 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، بينما دخلت 18 سفينة الموانئ منذ الأول من أغسطس.

وتوسطت تركيا والأمم المتحدة لإنجاح توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية في نهاية يوليو، ما أنهى حصارا مفروضا على الموانئ الأوكرانية منذ انطلاق الغزو الروسي في فبراير.

وتخضع السفن للتفتيش من قبل فريق دولي في مركز تنسيق مشترك تم إنشاؤه في إسطنبول لمراقبة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.