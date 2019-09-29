وضعت وزيرة البلدية الكويتية الدكتورة رنا الفارس، خطة زمنية من 3 مراحل، لتكويت الوظائف في البلدية، بحيث تبدأ المرحلة الأولى بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار، اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «القبس» الكويتية، مساء الخميس، تقضي المرحلة الثانية بإنهاء 33 بالمئة من عقود غير الكويتيين في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار، اعتبارا من 1 يوليو 2023، للعدد المتبقي من الموظفين.

ودعت الفارس، في خطاب وجهته إلى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، إلى تزويدها بقوائم بأسماء الموظفين غير الكويتيين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء خدماتهم بموعد أقصاه أسبوع.

واستثنت الفئات التالية من الخطة، وهم:

- الموظف غير الكويتي لأم كويتية

- أبناء دول مجلس التعاون الخليجي

- غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيميين بصورة غير قانونية

- موظفي الخدمات

- 50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز

وشددت الفارس، على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بتعيين غير الكويتيين، وإيقاف جميع التنقلات الخاصة بالعاملين غير الكويتيين بين الإدارات والقطاعات.



