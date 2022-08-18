 ولي العهد السعودي ورئيس أوزبكستان يبحثان فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي ورئيس أوزبكستان يبحثان فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أغسطس 2022 - 3:08 ص | آخر تحديث: الخميس 18 أغسطس 2022 - 3:09 ص

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، اجتماعا في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف ، الذي يزور المملكة حاليا ، ناقشا خلاله "فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)أن الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية أوزبكستان عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن الأمير محمد بن سلمان ورئيس أوزبكستان شهدا مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين.

وأعلن الأربعاء أن السعودية وأوزبكستان وقعتا 10 اتفاقيات بقيمة 45 مليار ريال في عدة مجالات استثمارية.

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