أصيب مزارع بطلق ناري بقرية حمردوم التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، بعد مشاجرة بينه وعمه بسبب الخلاف على مسقى أرض زراعية، وتم نقل المصاب للمستشفى المركزي وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية حمردوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وفريق وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي وتبين إصابة خطاب ع 18 سنة، بطلق ناري، وتبين من التحريات الأولية عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه وعمه ونجل عمه بسبب الخلاف على مسقى أرض زراعية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهمين في الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.