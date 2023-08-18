لاعب المقاولون العرب يخوض فترة معايشة في ريال بيتيس الإسباني

أعلن نادي المقاولون العرب، اليوم الجمعة، سفر لاعبه محمد عبد الناصر - مواليد 2006 - إلى دولة إسبانيا، وذلك من أجل خوض فترة معايشة مع نادي ريال بيتيس.

وقال نادي المقاولون العرب في بيان رسمي، اليوم الجمعة: «يرحب نادي المقاولون العرب، بفكرة قضاء محمد عبدالناصر لاعب النادي مواليد 2006 فترة معايشة مع نادي ريال بيتيس الإسباني بعد تصدره اختبارات المشروع الخاص باكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم «show case».

وأضاف البيان: «وشارك لاعب المقاولون العرب في مشروع "The Showcase" أكثر من " 400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من وكلاء ومسؤولي الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس و سيلتا فيجو وبلد الوليد».

وتابع البيان: «وتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهدف المشروع الفئة العمرية بداية من سن 17 سنة».

وقال محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، إن تواجد محمد عبد الناصر في هذا المشروع يأتي تأكيدا لخطة النادي حيث يعمل النادي منذ فترة طويلة مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين، مشيرًا إلى وجود رعاية مستمرة من شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول، والذي قام بتصعيد عبد الناصر والدفع به في مباريات الدوري الموسم الماضي كأصغر لاعب يشارك في الدوري المصري.