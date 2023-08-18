الرئيس الصيني يشارك في قمة بريكس بجوهانسبرج الثلاثاء المقبل

يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينج إلى جنوب إفريقيا، الاثنين المقبل، في زيارة دولة يحضر خلالها قمة مجموعة بريكس التي تنطلق الثلاثاء المقبل في مدينة جوهانسبرج.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينج في بيان نشر على الإنترنت اليوم الجمعة، إنه "بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، سيشارك الرئيس شي جين بينج في قمة بريكس الخامسة عشرة التي ستعقد في جوهانسبرج، وسيقوم بزيارة دولة لجنوب إفريقيا في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وكان الرئيس الصيني زار جنوب إفريقيا في عام 2018 في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية لبلاده مع القارة.



وستكون هذه ثاني زيارة خارجية يقوم بها شي هذا العام بعد رحلته إلى روسيا في مارس الماضي.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن قادة الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيلتقون بين 22 أغسطس و24 منه لإجراء مناقشات تتمحور على "بريكس وإفريقيا".



وبعد تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة بريكس (تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، قرر بوتين الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية، الشهر الماضي عدم المشاركة.



ودعت جنوب أفريقيا 69 دولة لحضور القمة بما فيها كل الدول الإفريقية.



ويكتسب تكتل "بريكس" أهمية في التعاملات التجارية العالمية باعتبار أن أعضاءه يمثلون أكثر من 42% من سكان العالم و23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18% من التجارة العالمية.



وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت أن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى "بريكس"، مشيرة إلى أن القمة ستناقش تلك الطلبات، ومن بين تلك الدول مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وكوبا.