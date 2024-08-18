 القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في محور التوغل بخان يونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين في محور التوغل بخان يونس


نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 6:39 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 6:39 م

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قتل وإصابة جنود إسرائيليين في محور التوغل بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة برميلية وأخرى صدمية في قوات الاحتلال المترجلة من الآليات غرب منطقة الحاووز غرب مدينة حمد شمال مدينة خانيونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وصباح الأحد، وسَّع الجيش الإسرائيلي من توغله في خان يونس وصولًا إلى مدينة حمد شمالي المدينة ليصبح على بعد مئات الأمتار من المنطقة التي يزعم تصنيفها إنسانية آمنة، والتي تضم آلاف النازحين، وفق وكالة الأناضول.

وفي مدينة غزة، قالت القسام في بيان: «تمكنا من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة».

وتتواصل المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال في محاور توغله المختلفة بقطاع غزة، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مناطق مختلفة ما يسفر عن قتلى وجرحى.

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