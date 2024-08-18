وزير التعليم العالي: نسعى لإعداد مهندس قادر على مواكبة التطورات التي يحتاجها سوق العمل

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، إن ما يحدث في الوزارة حاليا من طفرة في تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم العالي، ومنها ملف التعليم الهندسي، سنجني ثماره قريبا.

وخلال كلمته بمؤتمر التعليم الهندسي الذي نظمته نقابة المهندسين اليوم، أوضح عاشور، أنه يشارك في هذا المؤتمر اليوم ممثلا عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يكون عنوان هذا المؤتمر التعليم الهندسي ومزاولة المهنة، لأننا في بيت النقابة، وهي المكان الأول لمزاولة المهنة في مصر، كأولويات للتعليم الهندسي، لتطوير منظومة أداء المهنة في مصر.



وأضاف أن التعليم الهندسي في مصر منظومة متكاملة، بين ما يتلقاه الطالب خلال دراسته ومزاولته للمهنة بعد ذلك، لذلك نحن نسعى لربط المنظومة بالتعليم في مرحلة ما بعد التخرج، وإعداد مهندس قادر على مواكبة التطورات التي يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك حرص على من يزاول مهنة الهندسة في مصر.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية جودة التعليم الهندسي وربطها مع احتياجات الدولة وسوق العمل، مشددا على أن ذلك أولوية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ونحن في هذه اللحظة، لدينا 550 مؤسسة تعليمية ترغب في الحصول على اعتماد الجودة، كما أن البحث العلمي والابتكار أساس التطوير في العملية التعليمية، وأنا حريص على أن تكون مهنة الهندسة أفضل من خلال مزاولة المهنة، ويجب على النقابة أن تتولى هذا الدور، وتعمل مع الوزارة من أجل الدفع بمهنة الهندسة للأمام.