شن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، أمس، هجوما لاذعا وتطاولا على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي اتهمها بتبني أفكار شيوعية وقلل منها كامرأة قائلا إنه "أجمل منها"، على حد تعبيره.

- اتهام هاريس بتبني أفكار شيوعية

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في ويلكس بار، بولاية بنسلفانيا إنه "أجمل من كامالا هاريس".

وأضاف ترامب: "لم أستطع تصديق الأمر، لم أسمع بهذا من قبل، قالوا إن أكبر ميزة لها هي أنها امرأة جميلة، وقلت: لم أفكر في هذا من قبل، أنا أجمل منها"، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وتابع: "في خطابها أمس، كاملا أصبحت شيوعية بالكامل، الرفيقة كامالا أعلنت أنها تريد ضبط الأسعار على الطريقة الاشتراكية".

- الأكاذيب والشتائم

في المقابل، ردّت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، على خطاب ترامب في بنسلفانيا، بقولها إن "الاختيار أصبح أكثر وضوحاً بالنسبة للأمريكيين في نوفمبر المقبل".

وقال المتحدث باسم حملة "هاريس- والز 2024"، جوزيف كوستيلو، في بيان صحفي بعد خطاب المرشح الرئاسي الجمهوري، إن "ترامب يلجأ إلى الأكاذيب والشتائم بسبب عدم قدرته على الترويج لأجندته الخطيرة".

وتابع: "كلما سمع الأمريكيون ترامب يتحدث، أصبح الخيار أكثر وضوحاً في نوفمبر المقبل، نائبة الرئيس هاريس توحّد الناخبين برؤيتها الإيجابية لحماية حرياتنا، وتعزيز الطبقة الوسطى، ودفع أمريكا إلى الأمام - بينما يحاول دونالد ترامب إعادة البلاد إلى الوراء".

* 10 ملايين مشاهد لكلمة ترامب على تيك توك

إلى ذلك، قالت حملة ترامب، إن كلمته التي ألقاها خلال تجمع انتخابي في ويلكس بار، في بنسلفانيا، والتي نقلت مباشرة عبر "تيك توك" للمرة الأولى، حظيت بـ10 ملايين مشاهدة.

في سياق متصل، أعلنت هاريس خطط لإنفاق 370 مليون دولار على الإعلانات الرقمية والتلفزيونية، لحملتها الرئاسية بين يوم عيد العمال، ويوم الانتخابات.

وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، قالت حملة نائبة الرئيس الأمريكي، في بيان صحفي، إن هذا المبلغ "رغم أنه يعد تاريخياً، لكن يُعد استثماراً أولياً"، إذ تُخطط لإنفاق 170 مليون دولار على حجوزات التلفزيون، و200 مليون دولار على الإعلانات الرقمية.