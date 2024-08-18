 منافس الأهلي.. المريخ بينتو يهزم جورماهيا الكيني بدوري الأبطال - بوابة الشروق
الأحد 18 أغسطس 2024 7:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

منافس الأهلي.. المريخ بينتو يهزم جورماهيا الكيني بدوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الأحد 18 أغسطس 2024 - 6:32 م | آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 6:32 م

حقق فريق المريخ بينتو بطل جنوب السودان فوزًا ثمينًا على نظيره جورماهيا الكيني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوبا عصر اليوم الأحد، في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين المريخ بالفضل لمهاجمه محمد موسى في تحقيق الانتصار أمام نظيره جورماهيا، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من مباراة المريخ بينتو وجورماهيا الكيني ، فريق الأهلي في دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استبعاد الأهلي من المشاركة في دور الـ64؛ بسبب التصنيف الأفريقي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك