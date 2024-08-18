حقق فريق المريخ بينتو بطل جنوب السودان فوزًا ثمينًا على نظيره جورماهيا الكيني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوبا عصر اليوم الأحد، في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدين المريخ بالفضل لمهاجمه محمد موسى في تحقيق الانتصار أمام نظيره جورماهيا، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الفائز من مباراة المريخ بينتو وجورماهيا الكيني ، فريق الأهلي في دور الـ 32 من بطولة دوري الأبطال.

يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» استبعاد الأهلي من المشاركة في دور الـ64؛ بسبب التصنيف الأفريقي.