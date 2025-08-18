السلطات الباكستانية ترحّل 211 أفغانيا من المدرجين على برنامج الحكومة الألمانية للإيواء

أفادت معلومات للحكومة الألمانية بأن باكستان قامت خلال الأيام الماضية بترحيل 211 أفغانيًا إلى وطنهم إلى وطنهم؛ وهؤلاء الأفغان المرحلون هم من المدرجين ضمن برنامج الحكومة الألمانية لإيواء الأفغان المعرضين للخطر بشكل خاص.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين أن السلطات الباكستانية كانت اعتقلت قبل ذلك ما مجموعه نحو 450 شخصًا من المدرجين ضمن هذا البرنامج بهدف ترحيلهم.

وأضاف المتحدث أن السفارة الألمانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ووزارة الخارجية الألمانية تمكّنتا، من خلال الاتصالات مع السلطات الباكستانية، من تأمين الإفراج عن 245 شخصًا من هؤلاء المحتجزين في معسكرات الترحيل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية (مطلع الأسبوع الجاري).

وصرح المتحدث بأن برلين عملت على تنظيم أماكن إقامة للأشخاص الذين تم ترحيلهم بمساعدة أحد مقدمي الخدمات، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تبذل جهودًا في الوقت الحالي من خلال محادثاتها مع السلطات الباكستانية لتمكين هؤلاء الـ 211 شخصًا من العودة مجددًا إلى باكستان.

وبصورة إجمالية، ينتظر أكثر من 2000 أفغاني ضمن برامج إيواء مختلفة، فرصة السفر إلى ألمانيا. ويضم هؤلاء الأشخاص على سبيل المثال موظفين محليين سابقين أو أشخاصًا مصنَّفين على أنهم فئة معرضة للخطر بشكل خاص. ونظرا لأن السفارة الألمانية في كابول مغلقة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فإن إجراءات الفحص لهؤلاء الأشخاص تُجرى في باكستان المجاورة.

وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت صرّح في الأسبوع الماضي بأن كل حالة تُفحص بشكل فردي لمعرفة ما إذا كان هناك التزام قانوني ملزم بالإيواء. كما يتم في كل حالة إجراء فحص أمني.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية أن موظفين من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين متواجدون في باكستان من أجل هذه الفحوص الضرورية.

وشهدت الفترة الماضية انتقادات متكررة لطول أمد إجراءات الإيواء. وكانت السلطات الباكستانية اعتقلت بالفعل خلال الأشهر الماضية عددًا من الأفغان الحاصلين على تعهد بالإيواء في ألمانيا، وذلك بشكل مؤقت.