سوريا: خلافات شخصية وراء انفجار حلب والمنفذ صاحب سوابق

كشفت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، أن أسباب الانفجار الذي وقع مساء الأحد بمدينة حلب شمالي البلاد، هي "خلافات شخصية"، مشيرةً إلى أن الفاعل من "أصحاب السوابق".

وقالت الوزارة في بيان، إن التحقيقات حول حادثة الانفجار الذي وقع أمس في حي الميسر بمدينة حلب، أظهرت أن الفاعل من أصحاب السوابق ومن متعاطي المخدرات.

وبدوره، قال متحدث الوزارة نور الدين البابا، في بيان، إن التحقيقات بينت أن الشخص أقدم على تفجير نفسه بواسطة قنبلة كان يحملها، على خلفية خلافات شخصية مع عائلة طليقته.

ونفى البابا، أن يكون الانفجار ناجما عن حزام ناسف كما ورد في التحريات الأولية.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أعلنت مساء الأحد، وقوع انفجار بحي الميسر نفذه شخص مجهول الهوية بحزام ناسف أسفر عن مقتله، دون وقوع إصابات.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.