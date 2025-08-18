ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تعادل نحو 7 ملايين جنيه، خلال 24 ساعة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي؛ لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.