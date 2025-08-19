 الصومال.. الجيش يعلن مقتل 100 عنصر إرهابي جنوب البلاد - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الصومال.. الجيش يعلن مقتل 100 عنصر إرهابي جنوب البلاد

إسطنبول / الأناضول
نشر في: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:09 م | آخر تحديث: الإثنين 18 أغسطس 2025 - 11:09 م

أعلن الجيش الصومالي، الاثنين، مقتل 100 عنصر إرهابي خلال عملية عسكرية بمديرية أوطيغلي شبيلي السفلى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" أن قوات "دنب" الخاصة التابعة للجيش الوطني، نفذت بالتعاون مع شركاء دوليين (لم تسمهم)، عملية عسكرية ضد إرهابيين في مديرية أوطيغلي شبيلي السفلى.

وأوضحت الوكالة أن قائد الجيش العميد أدوا يوسف راغي، أكد أن "القوات المشتركة تمكنت خلال العملية من قتل 100 عنصر إرهابي وتدمير خنادق وملاجئ كان يختبئ فيها الإرهابيون".

ولم تذكر الوكالة اسم الجهة التي ينتمي إليها الإرهابيون، لكن الجيش الصومالي يعلن بشكل مستمر القضاء على عناصر من "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وقبل أيام، ذكرت الوكالة أن قوات الجيش تمكنت بالتعاون مع قوات الدفاع الأوغندية المشاركة في عملية الاتحاد الإفريقي في الصومال "أوصوم"، من السيطرة الكاملة على مدينة بريري الاستراتيجية في إقليم شبيلي السفلى، بعد أسبوع من معارك مستمرة.

ومنذ العام 2007 تشن "حركة الشباب" هجمات دموية تستهدف القوات الحكومية ومدنيين بالصومال.


