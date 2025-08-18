بري: انسحاب إسرائيل مدخل الاستقرار في لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، مع الموفد الأمريكي توماس باراك ونائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورجان أورتاجوس والوفد المرافق لهما التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن اللقاء الذي استمر لأكثرمن ساعة جرى بحضور سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

ووفق الوكالة ، سأل بري الموفد الأمريكي عن إلتزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار وانسحابها من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا "أن ذلك هو مدخل الاستقرار في لبنان وفرصة للبدء في ورشة إعادة الإعمار تمهيدا لعودة الأهالي إلى بلداتهم، بالإضافة الى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني".

بدوره، اكتفى باراك بالقول: بحثنا وناقشنا ما يهم الجميع وكيفية تحقيق الازدهار لكل لبنان في الجنوب والشمال وجميع أنحائه .

واختتم باراك تصريحاته بقوله :"لقائي اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية ماهرة لديه تاريخ مذهل ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح".