زيلينسكي يدعو إلى «سلام دائم» قبيل لقائه ترامب في واشنطن

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من الاتفاقيات غير الجدية لإنهاء الحرب في بلاده، قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وكتب زيلينسكي، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يجب أن يكون السلام دائما".

وأضاف: "ليس كما كان الحال قبل أعوام، عندما تم إجبار أوكرانيا على التخلي عن شبه جزيرة القرم وجزء من شرقنا - جزء من دونباس - واستخدمها بوتين ببساطة كنقطة انطلاق لهجوم جديد".

كما أشار زيلينسكي إلى أن "الضمانات الأمنية" التي حصلت عليها أوكرانيا في عام 1994 لم تفلح في حماية البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني إنه ما كان يجب التخلي عن شبه جزيرة القرم، "مثلما لم يتنازل الأوكرانيون عن كييف أو أوديسا أو خاركيف بعد عام 2022"، مضيفا أنه يتعين على روسيا إنهاء الحرب التي بدأتها.

وأضاف: "آمل أن تجبر قوتنا المشتركة مع أمريكا، ومع أصدقائنا الأوروبيين، روسيا على الدخول في سلام حقيقي".