زوجة الشهيد عادل رجائي: رجال القوات المسلحة يقدمون كل التضحية من أجل مصر

• أسر الشهداء يقفون خلف الرئيس والقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب



قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، وأرملة الشهيد اللواء عادل رجائي، إن رجال القوات المسلحة يقدمون كل التضحية من أجل مصر.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن أسر الشهداء يقفون وراء الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة في حربهم على الإرهاب، متوجهة برسالة لزوجها الشهيد، «لقد تم القصاص من قتلتلك نام وارتاح يا حبيبي».

وتابعت: «حابة أوجه رسالة للرئيس السيسي بأن الشعب المصري وراءك ويدعمك في الحرب ضد الإرهاب والخونة، ونحن بحاجة لإعلام الحرب في الستينات والسبعينات لمواجهة الإرهابيين والخونة والعملاء والوقوف خلف الدولة المصرية».

وأشارت إلى افتتاح مدرسة باسم زوجها الشهيد اللواء عادل رجائي الشهر المقبل، معقبًة: «هوزع شربات وشيكولاتة، وهزغرط ، لأن دم جوزي وحبيب عمري رجعلي بسبب رجالة مصر اللي كل يوم بيدفعوا الثمن، وده كلام من قلب زوجة اتكسر قلبها».