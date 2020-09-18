الهند تفتح الصناعات الدفاعية بشكل أكبر أمام الاستثمار الأجنبي

تعتزم الهند فتح قطاع الصناعات الدفاعية بشكل أكبر وعلى نحو مباشر أمام المستثمرين الأجانب، حيث تسعى البلاد إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال لضخها في الاقتصاد الذي دمرته جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الأجانب بات يمكنهم الآن استثمار ما يصل إلى 74% في التصنيع الدفاعي في إطار المسار التلقائي، بارتفاع من 49% سابقا، حسبما قالت وزارة التجارة في بيان اليوم الجمعة، في إطار تنفيذ الخطة التي أعلنتها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مايوالماضي.

وبينما تسمح الدولة بنسبة 100% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الدفاع، لم يتم السماح إلا بنسبة 49% بموجب إطار المسار التلقائي المزعوم حتى الآن. وتأتي إعادة النظر في الحد الأقصى للاستثمار وسط دعوة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لجعل الهند تعتمد على نفسها في وقت أدت فيه الجائحة إلى تعطيل سلاسل الإمداد على مستوى العالم.

وكان اهتمام المستثمرين الأجانب بقطاع الدفاع الهندي ضئيلا حتى قبل الجائحة. وجذبت الصناعات الدفاعية 5ر9 مليون دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقدين الماضيين، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد حوالي 50 مليار دولار في عام 2019 وحده.