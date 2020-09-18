رئيس بيرو يواجه إجراءات عزل بعد رفض المحكمة طلبه بتعليق الإجراء

يواجه رئيس بيرو مارتن فيزكارا جلسة استماع بالبرلمان لعزله بعد أن رفضت المحكمة الدستورية اليوم الخميس طلبه بتعليق الإجراء.

ورغم ذلك، وافقت المحكمة بالفعل على طلب من الرئيس للتحقيق فيما إذا كان الكونجرس تجاوز صلاحياته بالشروع في إجراءات عزل فيزكارا.

كان البرلمان صوت الأسبوع الماضي بالبدء في إجراءات العزل ضد فيزكارا /57 عاما/، على أساس "عدم كفاءة أخلاقية" عقب مزاعم بأنه حاول عرقلة التحقيق في عقود حكومية تم منحها لأحد المغنين.

وتقذف هذه الخطوة بالبلاد الواقعة في جبال الأنديز، في آتون اضطراب سياسي في وقت تكافح فيه لمواجهة خامس أكبر تفش لفيروس كورونا المستجد في العالم، وأسوأ ركود اقتصادي منذ عقود.