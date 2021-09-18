إزالة 320 حالة تعد بمساحة 15993 مترا في الموجة الـ18 بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعمال حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة وعلى جانبي نهر النيل، في إطار الموجة 18 لإزالة التعديات بنطاق المحافظة.

وأوضح مختار إزالة 64 حالة إزالة في كل من مراكز أجا ومنية النصر والسنبلاوين والمنصورة وطلخا وميت غمر وشربين تابعة لولاية النيل والري والصرف، بإجمالي مساحة 2001 متر مربع و18 قيراطًا و22 سهمًا، مؤكدا أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بدء الحملات يبلغ 320 حالة إزالة بمساحة إجمالية قدرها 15993 مترًا مربعًا و18 قيراطًا و22 سهمًا بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات أولا بأول، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مضيفًا أن الحملات يتم تنفيذها من خلال التنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكافة القطاعات التنفيذية، وتشمل السكة الحديد والصرف والري والنيل والأوقاف، وغيرها لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدًا على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.