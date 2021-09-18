أكّد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تطعيم من سجّلوا بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني منذ أشهر ولم يتم التواصل معهم، خلال أيام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنَّ الوزارة أجرت حصرًا لأعداد من سجّلوا بياناتهم قبل أشهر ولم يكن قد تم التواصل معهم.

وأضاف أنه بدأ التواصل مع هؤلاء المواطنين عبر توجيه رسائل نصية إليهم، فيما سيتم الانتهاء من التواصل مع بقية الأعداد يوم السبت لتوزيعهم على الـ157 مركزًا لتلقي اللقاح، وهي المراكز التي كانت مخصصة لتطعيم المسافرين، وقد انخفض الإقبال عليهافي الفترة الماضية.

وأشار إلى أن عدد المسجلين في قائمة الانتظار يبلغ عددهم مليون مواطن، مجدّدًا التأكيد على أنه سيتم الانتهاء من تطعيمهم خلال أسبوع.