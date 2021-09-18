رئيس السكك الحديدية: تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول أى محطة لغير المسافرين

أعلن رئيس هيئة السكك الحديدية، المهندس مصطفى أبو المكارم، تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول أى محطة لغير المسافرين.

وأضاف أبو المكارم - في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت- أن: "قرار تحصيل رسوم الدخول لغير المسافرين على أى محطة قطار متواجد منذ 1956 وتم تنفيذه حاليا داخل محطات القطارات، بعد عرضه على وزير النقل والموافقة على تنفيذه".

ونوه إلى أن هذا القرار يستهدف ضبط الهاربين من مرتادي القطارات عن الدفع، مبينا أن السكك الحديدية تفقد من جراء ذلك إيرادات ما بين 3 و4 مليار جنيه في السنة.