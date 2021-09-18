انطلاق سيارات الشهر العقاري للمنازل والدفع إلكتروني في الدقهلية

أطلقت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزارة العدل خدمة سيارة الشهر العقاري المتنقلة بمحافظة الدقهلية، لأول مرة لتقديم خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات، والخدمة هي الأولى من نوعها وتستهدف التيسير على المواطنين في استخراج وثائقهم من الشهر العقاري.

وبدأت السيارة عملها بالنوادي والمنشأت، فضلا عن تواجدها أمام مكاتب الشهر العقاري المزدحمة وسط إجراءات احترازية لموظفيها، ويتم حجزها عن طريق طلبات الحجز المسبق للانتقال إلى مكان تواجد طالب الخدمة على الرقم الموحد ١٥٩٩٩، حيث تعمل السيارة على مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك مقابل رسم تميز يدفعة طالب الخدمة، بالإضافة إلى الرسوم المقررة وفق طبيعة الخدمة، ويستفيد من الشهر العقاري المتنقل الأشخاص والشركات والمؤسسات ممن يرغبون في إجراء أي خدمة من خدمات التوثيق بالشهر العقاري بأماكن تواجدهم بالمنازل أو محل عملهم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يصعب عليهم التوجه لمكاتب الشهر العقاري.