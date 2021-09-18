 الصحة: تطعيم 2.4 مليون موظف بالجهاز الإداري.. وتلقيح مليون آخرين خلال أيام - بوابة الشروق
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الصحة: تطعيم 2.4 مليون موظف بالجهاز الإداري.. وتلقيح مليون آخرين خلال أيام

أحمد علاء
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 12:32 ص | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 12:32 ص

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأمور تسير بشكل مستقر على مستوى التلقيح ضد فيروس كورونا سواء في المراكز الثابتة أو المتنقلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنَّه تم الانتهاء من تطعيم 2.4 مليون عامل بالجهاز الإداري، فيما يتبقى مليون موطف فقط، سيتم تلقيحهم خلال أيام.

وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطعيم موظفي وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن المستهدف هو الانتهاء من الجرعتين قبل التاسع من أكتوبر المقبل، موعد بدء الدراسة.

وأوضح أنّه تمّ توفير مليون جرعة للجامعات الحكومية الخاصة، فيما سيتم توفير مليون جرعة أخرى يوم السبت.

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