قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن قطر أكدت تحويل أموال إيرانية مفرج عنها بقيمة ستة مليارات دولار إلى حسابات مصرفية في الدوحة، مما سيطلق عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر المصدر، أن طائرة قطرية على أهبة الاستعداد في إيران، اليوم الاثنين، لنقل خمسة سجناء أمريكيين واثنين من أفراد أسرهم إلى الدوحة.

ويسمح اتفاق تبادل السجناء، الذي توسطت فيها قطر وأُعلن عنه في العاشر من أغسطس، بمغادرة خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران مقابل تحويل الأموال إلى بنوك في قطر وإطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، قال مسئولان إيرانيان إن إيران ستنقل خمسة أمريكيين محتجزين لديها إلى مطار طهران "قريبا" ليغادروا إلى قطر، وذلك بعد اتفاق لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن.

وأضاف أحد المسئولين "إنهم في صحة جيدة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد ذكر أن عملية تبادل للسجناء مع الولايات المتحدة ستتم، اليوم الاثنين، وتشمل خمسة سجناء إيرانيين وخمسة سجناء أمريكيين.