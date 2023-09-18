تايوان ترصد 103 طائرات حربية صينية تحلق حول الجزيرة في رقم قياسي جديد

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قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين إنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية في مجالها الجوي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الطلعات الجوية اليومية.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني التايوانية أنه بحلول الساعة السادسة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2200 الاحد بتوقيت جرينتش) عبرت 40 طائرة عسكرية صينية الخط المتوسط في مضيق تايوان ودخلت المجال الجوي من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي لتايوان.

ومن ناحية أخرى، تم رصد تسع سفن تابعة للبحرية الصينية حول تايوان.

وقالت الوزارة إنه جرى تكليف طائرات الدوريات الجوية القتالية وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية للبلاد بالرد على هذه التحركات.

وتابعت في بيان لها اليوم أن اختراق الطائرات الصينية يشكل تحديات خطيرة للأمن الإقليمي.

وأضافت أن جميع الأطراف مسؤولة عن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وأن تصرفات بكين يمكن أن تزيد التوترات وتؤدي إلى تفاقم الأمن الإقليمي.

وقالت الوزارة: "ندعو سلطات بكين إلى تحمل المسؤولية والتوقف الفوري عن مثل هذه التحركات المدمرة أحادية الجانب".

وسجلت تايبيه على مدار الأسبوع الماضي وبشكل يومي وجود عشرات الطائرات العسكرية الصينية ومجموعة صغيرة من السفن حول شواطئها.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

