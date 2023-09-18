انطلاق حفل ختام مهرجان المسرح العربي بدقيقة حداد على أشرف مصيلحي

انطلقت فعاليات ختام مهرجان المسرح العربي، في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، اليوم الإثنين، بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور الدكتورة غادة غباره رئيس أكاديمية الفنون، والفنان عمر عبد الجليل، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان كريم الحسيني، ومحمد عصمت مدير المهرجان.

بدأت فعاليات حفل الختام بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان الراحل أشرف مصيلحي، ثم عرض غنائي شارك به عدد من الشباب الفنانين، تلاه عرض مقاطع من العروض المشاركة بالمهرجان.

ووجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر عبر فيديو، لعدم تواجده اليوم بالمهرجان، كما وجه التحية والتهنئة لطلبة معهد الفنون المسرحية، والعروض الفائزة.

وعبرت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بوجود نشاط مثل مهرجان المسرح العربي وبفعاليات الدورة الرابعة لهذا المهرجان، مؤكدة أهمية هذا المهرجان.

وأضافت جبارة، في كلمتها، أن معهد الفنون المسرحية يحرص بشكل كبير على إخراج عمل متميز ومختلف مقدمة الشكر لاتحاد الطلبة ومحمد عصمت مدير المهرجان لأنهم جزء كبير لإنتاج هذا المهرجان.

كما خصت بالشكر للجنة التحكيم الرائعة ولجنة المشاهدة وأيضا كل شركاء النجاح الذين ساهموا بمساعدتهم مثل الأوبرا، وقصور الثقافة، والاستاذ مسعد فودة نقيب السينمائيين.