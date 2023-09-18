بايدن يعرض على عاهل المغرب الدعم بعد كارثة الزلزال

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قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا جاهزية واشنطن للمساعدة في جهود التعافي من الكارثة، وفقا لوكالة رويترز.

ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.