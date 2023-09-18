 بايدن يعرض على عاهل المغرب الدعم بعد كارثة الزلزال - بوابة الشروق
الإثنين 18 سبتمبر 2023 8:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

بايدن يعرض على عاهل المغرب الدعم بعد كارثة الزلزال

وكالات
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 7:46 م | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 7:46 م

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الشهر.

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا جاهزية واشنطن للمساعدة في جهود التعافي من الكارثة، وفقا لوكالة رويترز.

ومساء 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك