ليفربول: الأرقام القياسية تتساقط أمام صلاح واحدا تلو الآخر

هنأ نادي ليفربول نجمه محمد صلاح، على الأرقام القياسية التي واصل الدولي المصري تحطيمها في البريميرليج، وأنه أصبح أكثر من سجل وصنع الأهداف بين اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي.

نشرت الصفحة الرسمية لليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لـ محمد صلاح احتفالا بتحقيقه العديد من الأرقام القياسية مؤخرًا، مصحوبة بتعليق:" الأرقام القياسية تتساقط واحدًا تلو الآخر، محمد صلاح أكثر من سجل وصنع الأهداف بين اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ونجح محمد صلاح في صناعة هدفين أمام ولفرهامبتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينو، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدف.

ووفقًا لشبكة "سكواكا" المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، تخطى محمد صلاح رقم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، حيث أصبح صلاح أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ63 مساهمة مباشرة.

كما تقاسم محمد صلاح مع أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، رقمًا مميزًا بأن أصبح ثاني لاعب فقط يساهم في 200 هدف أو أكثر بالبريميرليج، بالتسجيل والصناعة معًا.

بينما قالت شبكة "أوبتا" إن محمد صلاح هو رابع لاعب يصنع في 5 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد موزي ليزت، وسيسك فابريجاس، وجيرارد ديلفو.