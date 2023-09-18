الكويت تدعو العراق لمعالجة الآثار السلبية المترتبة بشأن الملاحة في خور عبدالله

دعا مجلس الوزراء الكويتي، العراق، اليوم الاثنين، لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر بتاريخ 4 سبتمبر، والذي ألغى إتفاقية خور عبدالله مع الكويت.

وقال بيان صادر، اليوم الاثنين، عن مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه الأسبوعي إن "ما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية هي غير دقيقة وخارج السياق بشأن الاتفاقية، المبرمة عام 2012 بين الكويت والعراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة".

وأكد البيان "أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833".

وأوضح أن "مجلس الوزراء أحيط علما بتسليم وزارة الخارجية يوم الأحد الماضي مذكرة إحتجاج لسفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي، تتضمن احتجاج الكويت على ما ذكر من ادعاءات تاريخية باطلة في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة".