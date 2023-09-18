تركي آل الشيخ يحدّد معايير اختيار فنان بعينه لإحياء حفل فني في السعودية

حدّد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، معايير اختيار فنان بعينه لإحياء حفل فني في المملكة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج الحكاية الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، عُرضت مساء الأحد: «نختار اللي يفيد جمهورنا واللي نرى إنه مفيد بالنسبة لنا.. واللي طرحه وطريقته تكون محترمة».

وأضاف: «هناك فنان ادعى إنه عُرض عليه ملايين الدولارات لعمل نشاط فني في السعودية.. ثم يعيش بعد ذلك دور البطولة إنه رفض الفلوس.. وفيه فنان آخر لم توجه له الدعوة ويقول لو وُجهت ليّ دعوة لن أذهب.. للأسف كلاهما يتواصل من خلف الستار ويوسط أشخاصا لإقامة نشاط فني».

وتحدث تركي الشيخ عن تنظيم حفل فني يضم ثمانية من النجوم الكبار، قائلا إن بلاده تنظم محتوى اعتبر أنه لا يمكن لغيرها تقديمه.

وتابع: «الموضوع ليس مادة فقط.. عمرو دياب ومحمد منير قابلوا طيلة حياتهما منتجين أغنياء بإمكانهم دفع مبلغ مالي لجمعهما سويا على مسرح واحد.. قبل المادة توجد محبة وفيه اقتناع وفيه إيمان بالمحتوى المقدم».

غير أنه أكّد في الوقت نفسه، أهمية «المادة» من المعادلة في جذب الفنانين والفنانات وجمع المتضادين منهم، لكنه ربط الأمر كذلك بمحتوى رائع ومسرح فخم وفرقة متميزة وجمهور رائع ونقل تلفزيوني مبهر.