رئيس الوزراء الباكستاني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار، اليوم الأحد، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويصل رئيس الوزراء الباكستاني إلى نيويورك غدا الاثنين حيث يترأس وفد باكستان في الاجتماعات. ويلقي كاكار كلمة أمام الجمعية العامة يوم 22 سبتمبر الجاري، وسيكون أول رئيس وزراء باكستاني مؤقت يقوم بذلك.

وفي كلمته، يحدد رئيس الوزراء موقف باكستان إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، ومن بينهما النزاع بشأن جامو وكشمير. كما سيوضح الإجراءات المهمة التي اتخذتها حكومته لتعزيز التعافي الاقتصادي للبلاد والجهود المبذولة لحشد الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء "اسوشيتد برس باكستان" عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قوله في بيان صحفي إن رئيس الوزراء سيعقد خلال زيارته التى تستغرق خمسة أيام اجتماعات مع عدد من قادة دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

كما سيحضر رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت مؤتمرا مهما حول تغير المناخ.

ومن المقرر أن يتحدث كاكار إلى وسائل إعلام دولية كما يزور مراكز ابحاث أمريكية بارزة.