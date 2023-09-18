 محمد جمعة ينعى أشرف مصيلحي: مع السلامة يا أشرف - بوابة الشروق
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محمد جمعة ينعى أشرف مصيلحي: مع السلامة يا أشرف

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 سبتمبر 2023 - 12:50 ص

نعى الفنان محمد جمعة، الفنان أشرف مصيلحي، الذي توفي منذ قليل بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ.

ونشر جمعة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صورة للفنان أشرف مصيلحي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا أشرف"، مطالبا متابعيه بالدعاء له.

أشرف مصيلحي من مواليد القاهرة عام 1974، تخرج من المعهد الفني الصناعي، كانت بداية مشواره الفني ودخوله عالم التمثيل بأول أعماله في فيلم (بونو بونو) وينطلق من بعدها للمشاركة في مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة.

ويأتي من أبرز أفلامه (أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي)، كما قدم مجموعة كبيرة من المسلسلات ومن أبرزها (نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام).


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