أبوالغيط: نأمل في دعم سلوفينيا للقضايا العربية داخل مجلس الأمن

الأكثر قراءة
اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من بطولة سوبر الأندية الأبطال
تركي آل الشيخ: عمرو أديب مذيع متفوق وجزء من نجاحه وتاريخه صناعة سعودية
الاعتداء على سائح كويتي.. عمرو أديب: المجتمع التركي لديه مشكلة مع الجنسية العربية
مصدر بـ«التأمينات الاجتماعية»: الاعلان عن موعد صرف زيادة المعاشات الجديدة قريبا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
أجوستينيو مابولولو - الاتحادسيف الدين الجزيري - الزمالكوليد الكرتي - بيراميدزبلاتي توريه - بيراميدزبيرسي تاو - الأهليأليو ديانج - الأهليإلياس الجلاسي - المصري
النتـائـج
تصويت