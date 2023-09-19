الإمارات تستقبل سلطان النيادي صاحب أطول مهمة عربية في الفضاء

وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء اليوم الاثنين، بعد نجاح مهمته في الفضاء، والتي استمرت لمدة 6 أشهر، وهي أطول مهمة للفضاء بتاريخ العرب.

واستقبل النيادي في مطار أبوظبي، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال رئيس الإمارات: "إن استثمار الإمارات في مجال الفضاء هو استثمار للمستقبل الذي يقوم على العلم والتكنولوجيا.. فمن لا يستثمر في العلم ليس له مكان في المستقبل".

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد بن راشد، "أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يعزز رؤية الدولة القائمة على الاستثمار في الإنسان، وتمكينه، ودعم إمكاناته وتعزيز خبراته وقدراته، باعتباره جوهر تحقيق أي تقدم في كافة المجالات".

وقال "إن وصول سلطان النيادي يمثل محطة رئيسية في مسيرة التطور العلمي لدولة الإمارات.. كما يمثل نقطة مضيئة في رحلة الإمارات في الاستثمار في الإنسان التي بدأها المؤسسون ونكملها اليوم".

وتابع "مستمرون في إرسال مزيد من رواد الفضاء من شبابنا وشاباتنا.. ومستمرون في إطلاق مزيد من المشاريع العلمية والبحثية والاستكشافية في الفضاء وفي الأرض.. ومستمرون في الاستثمار في الإنسان .. وفي الإيمان والثقة والتمكين لأبنائنا وبناتنا".