الأهلي يؤكد تعافي أشرف داري من إصابته

بدأ المغربي أشرف داري، مدافع فريق الأهلي، المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال أحمد جاب الله إن المدافع المغربي تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم تعرض لها مع منتخب المغرب.

وأوضح طبيب الفريق أن داري انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية اليوم، على أن يشارك جماعيا بشكل طبيعي غدا الخميس، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني مساء السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان أشرف داري أصيب خلال عمليات الإحماء التي سبقت مباراة منتخب بلاده ضد ليسوتو، الأسبوع الماضي، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.