آيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم عنب في الإمارات

احتفلت الفنانة آيتن عامر، بانطلاق فيلمها الجديد "عنب" في دور عرض سينمات الدول العربية، حيث سافرت آيتن لحضور العرض الخاص المقام حالياً بدولة الإمارات، وذلك بحضور باقي فريق عمل الفيلم، فيما حرص الجمهور الإماراتي بالتقاط الصور مع آيتن عامر.

وحضر عدد كبير من جمهور العرض الخاص الإماراتي، مما اضطرت شركة الإنتاج لفتح قاعة إضافية لاستيعاب باقي الحضور، الذي أشاد بالفيلم عقب مشاهدته والذي اتسم بالمواقف الكوميدية التي رسمت الابتسامة على وجوههم.

وتجسد آيتن عامر خلال فيلم "عنب" شخصية جودي الثرية التي تعاني من عدم تحمل المسئولية وتتعرض للعديد من المشاكل وتلجأ لوالدها في حل أي مشكلة تتعرض لها.

وتدور أحداث فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور أحداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمي لنوعية الساسبنس الكوميدي.

فيلم "عنب" من بطولة آيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

يذكر أن القائمين على مسلسل "الحلانجي" رشحوا الفنانة أيتن عامر لتلعب دور البطولة النسائية أمام النجم محمد رجب، تأليف محمود حمدان و إخراج معتز حسام، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان لعام 2025