رئيس الإمارات يقوم بأول زيارة رسمية له للولايات المتحدة الاثنين المقبل

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الاثنين المقبل، زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية تعد الأولى من نوعها من جانبه منذ توليه رئاسة الدولة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، يبحث رئيس دولة دولة الإمارات خلال الزيارة مع نظيره الأمريكي جو بايدن علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من 50 عاماً،وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الإستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.

ويلتقي رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الأمريكيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية ـ الأمريكية على جميع المستويات.

كما يتبادل رئيس الإمارات ونظيره الأمريكي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك،وفقا لوكالة وام .

من جهة أخرى،وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين إن الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لرئيس دولة خليجية إلى واشنطن، مضيفا أن نائبة الرئيس، كمالا هاريس، ستلتقي على نحو منفصل مع رئيس الإمارات.

وأضاف كيربي أن المناقشات ستركز أيضا على المناخ والطاقة النظيفة ودور الإمارات كشريك في شراكة البنية التحتية العالمية لمجموعة السبع، بحسب إذاعة الحرة الأمريكية.