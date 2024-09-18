مجلس الوزراء الألماني يقرر مد مهمة الجيش في العراق لمدة 15 شهرا

منح مجلس الوزراء الألماني الضوء الأخضر لتمديد مهمة القوات الألمانية في العراق، حيث قرر المجلس في جلسته الأسبوعية، اليوم الأربعاء، تمديد التفويض الخاص بإرسال ما يصل إلى 500 جندي للمشاركة في المهمة مع العراق، حتى 31 يناير 2026، وهو موعد يتجاوز موعد الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة بنحو أربعة شهور.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر:" الهدف من هذه المهمة هو تمكين القوات النظامية العراقية وقوات الأمن من ضمان الأمن والاستقرار في العراق بشكل مستدام، ومنع إعادة صعود تنظيم داعش الإرهابي".

وسيبت البرلمان في قرار التفويض حيث ينتهي التفويض الحالي في نهاية أكتوبر المقبل.

وأوضح بوشنر أن الحكومة العراقية طلبت استمرار الدعم الألماني لمواجهة تهديدات تنظيم داعش، وأضاف أن "القوات الألمانية لا تزال تسهم في مهمة (حلف شمال الأطلسي) الناتو التدريبية في العراق (NMI) وفي عملية العزم الصلب (OIR) أو أي تعاون أمني لاحق لدعم مكافحة داعش".

ولا تزال هناك خلايا تابعة لداعش نشطة في العراق وسوريا، وتقود الولايات المتحدة في المنطقة تحالفا عسكريا لمكافحة تنظيم داعش.