ريال مدريد يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بفوز صعب أمام شتوتجارت

بدأ ريال مدريد، حامل اللقب، رحلة الدفاع عن بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز صعب 3-1، على حساب ضيفه شتوتجارت الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في النظام الجديد للبطولة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

بعد شوط أول سلبي، تقدم ريال مدريد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني (الدقيقة 46) بعد عرضية أرضية من رودريجو، قابلها مبابي وحولها للشباك الألمانية، ومع الدقيقة 68 تعادل دينيز أونداف للفريق الألماني عن طريق رأسية متقنة، ثم أعاد أنطونيو روديجر التقدم لريال مدريد في الدقيقة 83 برأسية أيضًا، بعد عرضية من لوكا مودريتش من ركلة ركنية، ثم عزز البرازيلي الصغير إيندريك النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 95 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الجولة الثانية يخرج ريال مدريد لمواجهة ليل الفرنسي يوم 2 أكتوبر المقبل، فيما يستضيف شتوتجارت الألماني فريق سبارتا براغ التشيكي يوم 1 أكتوبر.