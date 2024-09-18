أعلن نادي روما الإيطالي، إقالة دانييلي دي روسي، المدير الفني للفريق الأول، نظرًا لتراجع النتائج في الموسم الحالي 2024- 2025.

وأصدر نادي روما الإيطالي، بيانًا رسميًا جاء فيه: «اتخذ النادي قراره لصالح الفريق، والعودة إلى المسار المطلوب في أقرب وقت ممكن في وقت لا يزال فيه الموسم في مراحله المبكرة».

وأضاف البيان: «شكرًا من القلب لـ دانييلي، الذي سيكون دائمًا في منزله في نادي الجيالوروسي، على العمل الذي قام به في الأشهر الأخيرة بشغف وتفان».

وأتم بيان نادي روما: «سيتم التواصل بشأن التوجيه الفني للفريق لاحقًا».

وخاض روما مع دي روسي 4 مباريات في بطولة الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام كالياري، يوفنتوس وجنوى بجانب الخسارة أمام إمبولي.