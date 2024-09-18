محافظ الأقصر يتابع أعمال تطوير طرق الزينية والمدينة

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قام محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، بجولة ميدانية موسعة داخل مدينتي الأقصر والزينية؛ لمتابعة أعمال تطوير وتحسين الطرق بشوارع ومدن المحافظة بهدف تحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضاري للمحافظة.

وشملت جولة المحافظ تفقد منطقة البحاروة بحي المطار حيث وجه بتنفيذ أعمال رصف طريق السوالم المتفرع من طريق المطار والذي يربط طريق المطار وصولا إلى مقر حي المطار، كما استجاب لمطالب المواطنين بالمنطقة لعمل عداية مشاة على الترعة العالية المستجدة بالمنطقة للربط بين جانبي الترعة للتسهيل على المواطنين.

واستمع عمارة إلى مطلب ومناشدة الأهالي بعدم إغلاق بوابة تابعة لوزارة الأوقاف بمقابر المسلمين بطريق المطار، حيث وجه بمخاطبة الوزارة لعدم غلق البوابة تسهيلا على المواطنين.

ووجه عمارة، بأخذ عينة عشوائية من مياه الشرب بمنطقة منشأة العماري وتحليلها بمعامل وزارة الصحة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودة مياه الشرب المنتجة، كما وجه بعمل دراسة لاستكمال تغطية ترعة منشأة العماري حتى مقر الفرقة 15.

كما تفقد محافظ الأقصر منطقة طريق ترعة جنابية الكرنك الشرقية أسفل محور سمير فرج حيث وجه المحافظ بالتنسيق بين هيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق ومديرية الري لعمل توسع بالمنطقة وبملف الطريق لتحقيق السيولة المرورية والمحافظة على الأرواح.