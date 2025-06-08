وصول وفد دبلوماسي باكستاني إلى لندن في مسعى لتأمين تدخل دولي لحل القضايا العالقة مع الهند

دعت باكستان إلى "تدخل" من جانب القوى العالمية لحل القضايا الرئيسية مع الهند في خضم التوترات المستمرة بينهما، وفقا لما صرح به أعضاء وفد رفيع المستوى يطرح موقف إسلام آباد، اليوم الأحد، عقب وصولهم إلى لندن.

وكانت باكستان قد أطلقت، في وقت سابق من هذا الشهر، حملة تواصل واسعة النطاق في الولايات المتحدة لعرض وجهة نظرها بشأن النزاع الأخير مع الهند، ولمواجهة تنامي نشاط جماعات الضغط التابعة لنيودلهي هناك.

وكجزء من تحركها العالمي، وصل الوفد إلى لندن، ومن المقرر أن يزور أيضا بروكسل، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

ويتألف الوفد وزراء الخارجية السابقين بيلاوال بوتو زرداري، وحنا رباني خار، وخرم داستجير، وأعضاء مجلس الشيوخ شيري رحمن، ومصدق مالك، وفيصل سوبزواري، وبشرى أنجوم بوت، إلى جانب المبعوثين رفيعي المستوى جليل عباس جيلاني وتهمينا جانجوا.

وقال داستجير، لقناة جيو نيوز الباكستانية بعد وصوله إلى المملكة المتحدة إن "المقاومة التي واجهناها تمثلت في اعتقاد الأمريكيين بأنه بما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسط في وقف إطلاق النار، فلا حاجة لمزيد من التدخل، وكانت مهمتنا تحديدا هي: أن نجعلهم يدركون أن التدخل ضروري".

وأكد داستجير أن الوفد الدبلوماسي حقق أهدافه.

وأضاف داستجير، العضو السابق في الجمعية الوطنية الباكستانية (مجلس النواب): "لقد طرح وزراؤنا أيضا هذا الموقف والذي تمثل في أنه إذا لم تأت الهند إلى طاولة المحادثات مجددا، فإن الحرب في شبه القارة ستكون حتمية بسبب (قضية المياه) وسلوك الهند غير المسؤول – الذي يتمثل في قولها إنها لا تحتاج إلى أدلة على اندلاع حرب.