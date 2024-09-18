وزير الصحة اللبناني: مقتل 12 شخصا وإصابة 2800 آخرين في تفجيرات البيجر

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية «البيجر» إلى 12 وفاة ونحو 2800 إصابة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن «حجم الضربة كان كبيرًا جدًا»، لافتًا إلى أن «المستشفيات استقبلت عددًا هائلًا من الجرحى في وقت قصير ودون سابق إنذار».

ولفت إلى مقتل 12 شخصًا في الهجوم حتى الآن، بينهم طفلين؛ فتاة تبلغ 8 سنوات وشاب 11 سنة، بالإضافة إلى عاملين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن عدد الجرحى يتراوح ما بين 2750 إلى 2800، بينهم 750 في الجنوب، و150 في البقاع، و1850 في بيروت، منوهًا أن هناك 300 مصاب حالتهم حرجة.

وذكر أن «خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لعبت دورًا مهمًا في تقديم الإسعافات المطلوبة»، قائلًا إن عدد القتلى كان ضئيلًا نظرًا لحجم الاعتداء.

وأوضح أن «بعض الحالات نُقلت من البقاع إلى سوريا ومنها إلى إيران»، مؤكدًا أن «أكثر من 90 في المئة من الإصابات تواصل علاجها في لبنان».