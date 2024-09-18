وزير الشباب والرياضة يكرم الفنان عماد زيادة عن دوره بمسلسل نعمة الأفوكاتو

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفنان عماد زيادة عن دور "ياسين الألفي"، الذي قدمه بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وذلك أثناء اللقاء الحواري "قعدة شباب" "لطلاب الجامعات المصرية، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، والذي يهدف إلى التصدي لكل أشكال الظواهر السلبية والمجتمعية بين الشباب، بالإضافة إلى فتح حوار بناء بين الشباب وقادة الفكر والمبدعين وأصحاب الرؤى.

وألقى الفنان عماد زيادة، كلمة أمام الحضور، وجه من خلالها نصيحة للشباب: "كل واحد يجري ورا حلمه ومييأسش وميعتمدش على حد في حياته"، متابعًا: "أنا معنديش حد من قرايبي ممثل، عشان كده بدأت الطريق من الأول، وفضلت أعافر معتمداً على الله ثم موهبتي لحد ما وصلت لحلمي".

وواصل: "ابذل مجهود بجد وصدق نفسك، لازم تصدق نفسك وتصدق حلمك، أنتم متوفر لكم عنصر الأمن والأمان، أوعى حد يشكك في وطنك ويحسسك إن مفيش فيه مستقبل، دي كلها حاجات سلبية مينفعش تدخل دماغك".

وأضاف: "الشاطر يبدأ حلمه بدري ومن وهو لسه في الجامعة وثانوي وإعدادي، يشوف عايز يبقى إيه ويبدأ بدري، اللي يبدأ بدري ينجح بدري زي محمد صلاح، كل ما تبدأ بدري حلمك وتصدقه وتخلي ثقتك في ربنا كبيرة".

يشار إلى أنه شارك في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، عماد زيادة، أروى جودة، كمال أبو رية، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.