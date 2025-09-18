الصحة: بورسعيد وكفر الشيخ والغربية الأعلي في الولادات القيصرية غير المبررة

كشفت الدكتور عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عن المحافظات الأعلى في معدلات الولادة القيصرية، حيث تصدرت محافظات بورسعيد وكفر الشيخ والغربية والدقهلية ودمياط والإسكندرية قائمة المناطق التي تسجل أعلى المعدلات دون الحاجة الفعلية لهذه العمليات.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدت تحت عنوان "ورشة عمل الاعلام وتنمية الأسرة المصرية" حول السكان والولادات القيصرية.

وأكدت الألفي أن أي طبيب يقوم بإجراء عملية ولادة قيصرية دون مبرر طبي سيتعرض للمحاسبة، لافتة الي أن هناك مضاعفات صحية خطيرة مرتبطة بالولادة القيصرية، مثل ضعف المناعة وتأثيرها على وظائف الرئة.

وأكدت على أهمية معرفة السبب الطبي قبل اتخاذ قرار إجراء الولادة القيصرية، كما تابعت الألفي أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الأطفال المبتسرين هو الولادة القيصرية، مشددة على دور وزارة الصحة والسكان في وضع مجموعة من القواعد المنظمة للولادة القيصرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحسين الوضع من خلال دعم الأجهزة الطبية، وتعزيز دور القابلات، وتغيير المفاهيم، وزيادة التدريب لكافة الأطقم الطبية.